Entrate tributarie, giochi crollano ancora: 7,4 miliardi nei primi nove mesi del 2020

ROMA – Nei primi nove mesi del 2020 le entrate totali relative ai giochi – che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette – sono state pari a 7.490 milioni di euro (-4.043 milioni di euro, -35,1%). Come riporta agipronews è quanto emerge dal report sulle entrate tributarie del Ministero delle Finanze. I dati, si legge nella nota, hanno naturalmente risentito della sospensione dei giochi a partire dalla fine dei concorsi del 21 marzo 2020. Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 7.119 milioni di euro (-4.031 milioni di euro, pari a –36,2%). Tra le singole voci, i proventi del lotto al lordo delle vincite nei primi nove mesi dell’anno sono in calo del 27,54% (1.582 milioni); per gli apparecchi e congegni di gioco il totale è di 2.413 milioni (-49,0%). Scendono anche i proventi da altre attività di gioco, a 48 milioni (-22,2%).