Ballando con le Stelle 2020, il ritiro di Isoardi stravolge le quote: Conticini torna favorito

ROMA – Il colpo di scena della settima puntata di Ballando con le Stelle 2020, che ha visto l’eliminazione di Rosalinda Celentano ma soprattutto il ritiro momentaneo di Elisa Isoardi, ha spinto i betting analyst di Stanleybet.it ad aggiornare ancora una volta le quote relative al favorito nella scommessa del vincitore finale. Se nella scorsa puntata era la prima candidata, ora la conduttrice televisiva ed ex modella italiana, complice la decisione di lasciare temporaneamente la competizione per l’infortunio alla caviglia, è in salita in termini di quote. La sua valutazione, spiega agipronews, infatti è passata da 2,75 a 3,75, contro i 3,00 di Paolo Conticini che torna dunque il maggior indiziato alla vittoria finale del programma condotto da Milly Carlucci. Balzo in avanti anche per Daniele Scardina, in coppia con Anastasia Kuzmina, che, con una quota di 5,00, sorpassa Tullio Solenghi (6,50) e conquista la terza posizione di questa speciale classifica. Bene anche Gilles Rocca, che ha convinto i giudici ballando un merengue, e i bookmaker inglesi che ora lo offrono a 13,00. Resta tra gli outsider anche Alessandra Mussolini, in lavagna a 5,50. Difficili invece i successi di Lina Sastri, Ninetto Davoli e Barbara Bouchet che pagano 100 volte la posta.