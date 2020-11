AGRIGENTO, DAL GOVERNO MUSUMECI FONDI PER IL RESTAURO DI DUE CHIESE AD ARAGONA

(Palermo, 5/11/2020) “Per Aragona arrivano dal Governo Musumeci nel complesso poco più di un milione e seicentomila euro per restituire decoro e sicurezza a due preziose chiese del paese, Chiesa Madonna del Carmelo e la Chiesa Beata Maria Vergine della Mercede. Il Dipartimento Infrastrutture ha formalizzato i decreti che stanziano 800mila euro per il restauro e l’abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo, mentre la cifra destinata al restauro conservativo e al miglioramento strutturale della seconda chiesa è di 880mila euro. A questi fondi, si aggiungono altri 799mila euro per il restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona. Il programma di rilancio e recupero del patrimonio architettonico storico e religioso avviato dal Governo Musumeci tocca così Aragona, oltre ad altri centri della provincia di Agrigento. Grazie a questi fondi, diamo impulso alla riqualificazione dei punti di riferimento urbanistici e architettonici delle comunità locali”.



Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della firma da parte del direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo dei decreti riguardanti i due edifici religioni nel Comune di Aragona (Ag) e del Palazzo Principe di Aragona, sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”.