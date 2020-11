Emergenza covid-19, i comuni della provincia di Agrigento ricorrano immediatamente ad una forma speciale di gestione dei rifiuti urbani

“Le persone contagiate dal covid, purtroppo, aumentano anche nei comuni della provincia di Agrigento. Va garantita ai cittadini una forma speciale di gestione dei rifiuti urbani”.

Ad affermarlo è il deputato 5 stelle all’Ars, Giovanni Di Caro, vicepresidente della commissione lavoro di palazzo dei Normanni.

“L’Istituto superiore di sanità – continua Di Caro – ha realizzato una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria che richiede nuove regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus. Inoltre è di fondamentale importanza tutelare gli operatori ecologici che, per il lavoro che svolgono, sono continuamente esposti al contagio.

In quarantena obbligatoria, i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e chi è in isolamento deve essere agevolato al conferimento. Se invece non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza di smaltire, per esempio, i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.

Ad oggi sono pochi, i sindaci della provincia di Agrigento, che hanno dato seguito alle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità. Non possiamo permetterci – conclude il parlamentare regionale – di affrontare la stagione invernale con improvvisazione e pressapochismo mettendo a rischio la salute degli utenti e di chi svolge un servizio essenziale come la raccolta dei rifiuti”.