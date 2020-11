Lavoratori ASU. Continuano i ricatti della Regione Sicilia

A seguito dell’audizione del 27 ottobre, presso la commissione Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana,il governo regionale istituisce il tavolo di consultazione sociale permanente sulle problematiche relative al personale impiegato in attività socialmente utili. Il tavolo Istituito sarà presieduto dall’assessore regionale al Lavoro, On. Antonio Scavone. Al quel tavolo, SGB Sindacato Generale di Base, presenterà una proposta percorribile per la risoluzione delle problematiche riguardanti il personale Asu. La “storia” ventennale degli ASU, racchiude populismo e lavoro in nero “legalizzato dai tanti governi della Regione Sicilia,i quali hanno “sfruttato” questo bacino,questi numeri,questi poveri lavoratori.Dopo l’approvazione dell’art. 11 della legge 8/2017 bastava poco per chiudere questa vergognosa storia,fatta di continui “ricatti” politici.

Aldo Mucci

Direttivo nazionale SGB