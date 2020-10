HALLOWEEN? NO, GRAZIE! LA NOSTRA FESTA DEI “MORTI VOLANTI” ERA PIU’ BELLA..

…I morti volanti, i loro doni! Una favola bellissima che ancora resiste e rinsalda il legame fra i vivi e i morti e offre della morte una rappresentazione naturale, umana, da ricordare non come un evento tragico ma con una festa, per l’appunto.



Fra queste brume volano i morti che portano i regali ai loro bambini.

1… Stamattina, siamo andati al cimitero a visitare i nostri morti. Non avendo congiunti intimi colà residenti, le nostre visite si svolgono serenamente, quasi in allegria. Per me sono anche l’occasione per ri­vangare, guardando i nomi e le foto, le vicende del nostro paesino. I nostri morti sono nonni, zii e parenti piuttosto larghi, ai quali portiamo un fiore e accendiamo una candelina, per ravvivarne il ricordo, come vuole la tradizione.

I nonni paterni, purtroppo, sono finiti nella fossa comune e non pos­siamo onorarli. Mi sarebbe tanto piaciuto conoscere mio nonno Calo­gero Spataro, amante dei viaggi e del buon vino. E anche sua moglie, mia nonna Vincenza Migliara che, laicamente, lo assecondava.

Di lui so poco o nulla, poiché nessuno ne parla in famiglia, credo per pudicizia, per vergogna.

La vox populi racconta che era un viaggiatore avventuroso. Partiva da Realturco, con pochi soldi e con mezzi di fortuna, per lunghi viaggi in nave o in groppa a un ronzino. Memorabile rimase il viaggio in Tuni­sia, dove si recò per comprare un… asino di una razza speciale ossia di quelli che lavorano tanto e mangiano poco. Non lo trovò e ritornò, dopo più di un mese, senza soldi e senz’asino. Insomma, un vero pre­cursore della cooperazione siculo-araba!

O l’altro viaggio, a cavallo, alla volta della Spagna interrotto per man­canza di viveri e mezzi a Civitavecchia da dove telegrafò alla famiglia per tranquillizzarla e chiedere soccorso.

Il nome della cittadina laziale colpì talmente la fantasia dei paesani che glielo appiopparono come “ngiuria”. E fu questo soprannome l’unica eredità che il nonno lasciò a figli e nipoti, quando mori alla bella età di 85 anni. Alla faccia dei suoi detrattori e critici che, in gran parte, lo precedettero nell’unico “viaggio” da quale non si torna…

Defunti senza nome al cimitero Fontana degli Angeli di Favara.

2… La sera precedente, con Monica avevamo parlato di questa vi­sita. Le avevo detto che se avesse portato i fiori ai parenti defunti la notte successiva questi sarebbero venuti in volo a portarle tanti rega­lini. Bastava mettere le scarpine fuori della finestra. Le spiegai che i morti volano senza avere le ali, non entrano nelle case, si avvicinano alle finestre e depositano i regalini soltanto dentro le scarpe dei bam­bini bravi.

Monica appariva perplessa, non tanto sulla capacità di volare dei morti, quanto per le sue scarpette che, essendo piccole, non potevano conte­nere molti regalini.

Mi propose: “Perché non mettiamo anche gli stivali tuoi, della mamma che sono grandi?”

Mi parve una buona idea e così facemmo.

I morti volanti, i loro doni! Una favola bellissima che ancora resiste e rinsalda il legame fra i vivi e i morti e offre della morte una rappresentazione naturale, umana, da ricordare non come un evento tragico ma con una festa, per l’appunto.

A nessuno piace morire, tuttavia la morte è ineluttabile (per fortuna!) e pertanto bisognerebbe imparare ad accoglierla senza terrore, con natu­ralezza.

Prima era così. Ho visto vecchi contadini in punto di morte, serena­mente seduti al centro del letto, impartire alle mogli, ai figli e ai nipoti le ultime raccomandazioni a tutela della famiglia e della proprietà; in­viare saluti ai parenti lontani; ricevere ambasciate e saluti da recapitare agli amici defunti che sicuramente avrebbero incontrato nel “viaggio”, nelle praterie celesti. Veri testamenti morali, quando non proprio pa­trimoniali. Oggi, temiamo, aborriamo la morte perché ci siamo troppo innamorati della vita!





Le melegrane erano un regalo assai gradito

3… Perciò, desidero che Monica viva questa ricorrenza come una festa. Come l’abbiamo vissuta noi, da bambini. Ricordo l’attesa dei morti volanti e le suggestioni che s’impadronivano della nostra mente: il fruscio, lieve, delle loro tuniche bianche, la ricerca della scarpa giu­sta dove infilare il regalo corrispondente.

“Ascolta, ascolta! Questa mi pare la zia Rosina. Speriamo che non sbagli scarpa! Era sbadata in vita figurarsi da morta”

In certe notti ventose, ci stringevamo intorno al tavolo, in cucina. Ave­vamo paura del vento, del suo misterioso sibilo. Mia madre diceva che quello non era il vento, ma il brusio, l’alito dei morti che ritornano in paese a cercare le case dove avevano vissuto, a portare i regali ai loro bambini.

E l’indomani mattina, prestissimo, tutti a guardare dentro le scarpe. Ne uscivano pupi di zucchero, melegrane dai chicchi dolcissimi e vermi­gli, taralli e biscotti al vino cotto, panareddri (panierini) impreziositi con semi di “diavolina” e con un uovo sodo al centro. Doni semplici confezionati in casa, con i frutti della nostra terra generosa.

Soprattutto, c’era grande attesa per i “pupi di zuccaru”, una sorta di giocattolo commestibile, nelle sembianze di vigorosi paladini di Fran­cia o di fieri cavalieri saraceni. Eroi – pupi, di zucchero o di latta, che ancora si contendono il nostro destino! I pupi c’entrano sempre nella tradizione siciliana, nella vita come nella festa dei morti.

Da loro deriva anche un verbo “pupiddriari” usato per declinare gli ef­fetti cinetici di un barbaglio agli occhi. Il pupo è la chiave per aprire lo scrigno delle nostre finzioni, dei nostri camuffamenti, dei nostri truc­chi. È una maschera che indossiamo per la vita.

Siamo tutti pupi, secondo Pirandello. Ancora lui! Non so quanto sia vero tale assunto che potremmo anche accettare solo se fossimo pupi liberi di vivere nel mondo del fantastico e schivare la pessima realtà che ci circonda.

Ma nemmeno questa libertà c’è consentita: dietro o sopra i pupi c’è sempre un puparo che tira i fili.

(Testo e foto di Agostino Spataro)

Oggi, Monica é mamma felice di due bellissimi bambini: Lucia e Giuseppe Migliara. Anche quest’anno metteremo per loro le scarpe alla finestra.





( Dal mio libro “Monica, storia di un’infanzia ritrovata” – www.lafeltrinelli.it/libri/spataro-agostino/monica/9788891016836)