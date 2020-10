ELEZIONI PRESIDENZIALI USA: BIDEN È FAVORITO, MA GLI SCOMMETTITORI PUNTANO SU TRUMP

ROMA – A pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, i sondaggi confermano il vantaggio del democratico Joe Biden sul repubblicano Donald Trump: un dato che, per ora, si riflette anche nelle quote dei bookmaker, con gli analisti Snai che offrono la vittoria di Biden a 1,50, contro il bis del tycoon a 2,30. Le previsioni non convincono però gli scommettitori, che credono in un altro ribaltone dell’ultimo minuto dopo quello nelle passate elezioni, quando il repubblicano riuscì a battere la favorita Hillary Clinton. Il 65% dei giocatori, riferisce Agipronews, ha puntato sulla vittoria di Trump, solo il 35% invece ha scelto Biden.