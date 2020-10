Anche in tempo di Covid Cappadonia é pronto a festeggiare Halloween con lo speciale gelato di zucca con amaretti

Anche se con le inderogabili precauzioni del momento storico che stiamo vivendo, da Cappadonia il prossimo Halloween sarà come e più goloso di sempre. Sarà, infatti, disponibile per l’occasione uno speciale gelato di Zucca impreziosito da granella di Amaretti. Un gusto che farà innamorare gli amanti dei sapori unici.

É un periodo difficile, lo sappiamo, per fare le consuete pause golose come quelle che Cappadonia sa offrire.

Entrambe le gelaterie di Via Vittorio Emanuele 401 e di piazzetta Bagnasco 29 saranno aperte al pubblico dalle 11 sino alle 18 per la normale operatività, mentre a seguire si effettueranno i soli servizi di asporto e delivery: sino alle 21 nella gelateria di via Vittorio Emanuele, sino alle 22 in quella di piazzetta Bagnasco. Orari prolungati alle 23, invece, in entrambe le gelaterie, durante il weekend.

Un impegno, quello di Cappadonia e del suo personale, che sarà come sempre teso a informare sui gusti e sulle materie prime utilizzate con possibilità di assaggiare i nuovi gusti legati come sempre alla stagionalità come la mela Gala biologica di Caltavuturo o la pesca montagnola di Bivona oppure la pesca gialla di Leonforte, sino al fico d’india di San Cono.

É, dunque, solo questione di organizzarsi e prendere il nuovo ritmo, non perdendo in tal modo le creazioni del gelatiere Cappadonia per il quale sono solo le materie prime di qualità a fare la differenza quando si parla di vero gelato artigianale.

Per ordinare e ritirare al volo, i contatti sono i seguenti: piazzetta Bagnasco 29, cell. 392 575 9351; via Vittorio Emanuele 401, cell. 392 568 9784.

Palermo, 30 Ottobre 2020