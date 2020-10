Ballando con le Stelle 2020, lo spareggio tra Schisano e Celentano non influenza i bookie: Isoardi torna favorita

ROMA – La settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 si aprirà con uno spareggio. Si giocheranno la permanenza sulla pista da ballo le coppie Rosalinda Celentano-Tinna Hoffman, meno convincenti nell’ultimo appuntamento, e Vittoria Schisano e Samuel Peron che sostituisce temporaneamente De Angelis a casa con la febbre, che non hanno beneficiato di nessuno dei vari “tesoretti” dello show condotto da Milly Carlucci e si sono ritrovati in fondo alla classifica. Il ballottaggio conferma le previsioni dei betting analyst di Stanleybet.it che alla vigilia della trasmissione non davano favorite le due attrici, ora offerte rispettivamente a 13,00 e 10,00.

Chi invece continua a convincere i bookmaker è Elisa Isoardi che, nonostante una caviglia ingessata, è riuscita a fare bene nella performance di moderno. La conduttrice televisiva ed ex modella italiana è infatti ora la prima e sola candidata alla vittoria finale del programma con una quota di appena 2,75.

Si allontana leggermente dalla presentatrice Paolo Conticini, offerto a 3,00, che, insieme a Veera Kinnunen, ha chiuso la sesta puntata in prima posizione. Attenzione anche a Tullio Solenghi e Daniele Scardini in lavagna a 6,50 e 7,50. Sale la quota di Alessandra Mussolini che passa da 7,00 a 9,00 nonostante i 25 punti supplementari ottenuti nelle vesti Eva Kant e Diabolik. Restano sempre difficili i successi di Gilles Rocca a 15,00 e Costantino Della Gherardesca a 75,00.