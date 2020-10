Messina, al via il progetto per sostegno economico a supporto di scuole e alunni disabili, Sindaco De Luca: “Non li lascio soli, nonostante la DAD finanzieremo dei laboratori oltre a garantire i servizi di assistenza e trasporto”

Messina, 28/10/2020: Con una nota indirizzata a tutti i dirigenti scolastici delle scuole secondarie della città metropolitana di Messina, l’Amministrazione De Luca, mediante un progetto indirizzato intende fornire contributo economico alle scuole che collaboreranno per garantire un concreto supporto assistenziale alle famiglie degli alunni disabili, che oltre a vivere una difficile condizione sociale, devono far fronte a quella epidemiologica. Il progetto avrà lo scopo di integrare le giornate di frequenza in presenza degli studenti disabili, con laboratori che possano prevedere la partecipazione volontaria e gratuita di esperti e associazioni del mondo culturale e artistico.

Il contributo messo a disposizione dalla Città Metropolitana per tutto il mese di novembre è articolato in:

€ 500,00 per ciascun plesso dove sarà attivato il progetto

€ 100,00 per ciascun alunno disabile iscritto e frequentante i laboratori di ciascuna scuola.

“Il sindaco della Città metropolitana di Messina – afferma il Primo cittadino De Luca – non abbandona gli studenti disabili degli istituti superiori e infatti ha avviato una strategia per istituire dei laboratori presso tutti gli istituti medesimi della città metropolitana, a partire dal 3 di novembre fino al 30 novembre, prorogabile anche a dicembre. Si tenga conto che tutti i servizi di assistenza e di trasporto per gli studenti disabili sono già stati attivati per tutto questo arco temporale. L’obiettivo del progetto è quello di non lasciare a casa questi studenti e quindi di garantire alle rispettive famiglie un concreto supporto che sarebbe venuto meno con la didattica a distanza”.