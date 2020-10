IL GILS TRA I FIRMATARI DELLA LETTERA AL MINISTRO SPERANZA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI PAZIENTI REUMATOLOGICI

La voce dei pazienti reumatologici arriva forte da tutta Italia. Chiara, disperata ed incredula. E’ l’appello di pazienti rari, cronici, fragili con patologie reumatologiche e autoimmuni che in questi giorni e in queste ore vedono nuovamente chiudere gli ambulatori, i Day Hospital, interi reparti di reumatologia, ridimensionare le visite, annullare le terapie. Il GILS, insieme ad altre Associazioni di malati reumatologici presenti su tutto il territorio nazionale, ha fatto propria questa richiesta di aiuto ed ha indirizzato una lettera al Ministro della Salute ed al Presidente della Conferenza Stato Regioni, per rivendicare la tutela dei diritti dei pazienti reumatologici.

Un appello rivolto al Dott. Speranza e al Dott. Bonaccini, con il desiderio di essere ascoltati e porre quindi l’attenzione sull’urgente bisogno dei pazienti reumatologici, che stanno vivendo una forte, se non drammatica, criticità assistenziale dovuta alla riorganizzazione dei servizi specialistici a seguito dell’emergenza COVID.

Leggi la lettera al Ministro