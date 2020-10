Forza Italia. Testone: “L’ingresso di Caronia e La Rocca Ruvolo rappresenta un grande momento di arricchimento e crescita per l’intera famiglia forzista”

Palermo – “L’ingresso delle due parlamentari siciliane, Margherita La Rocca Ruvolo e Marianna Caronia, nel partito di Forza Italia rappresenta un importante momento di arricchimento e di crescita per il gruppo all’Ars e per l’intera famiglia forzista”.

Lo scrive in una nota la Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna di Forza Italia, Maria Antonietta Testone che aggiunge: “Sono donne che si sono sempre distinte per impegno e per capacità politica ed amministrativa. Sono certa che intraprenderemo un percorso costruttivo di collaborazione nell’interesse dell’intero territorio siciliano, ma con uno sguardo ed un ‘attenzione particolare’ all’universo femminile troppo spesso trascurato”.