XFactor 2020: MyDrama è la scommessa di Hell Raton che piace anche ai bookmaker. Manuel Agnelli supera Emma Marrone

27.10.2020 – Giovedì sera partono i Live di questa edizione speciale di X Factor 2020. Per la prima volta si parte subito con gli inediti e i concorrenti sono pronti a stupire il pubblico.

Sulla carta la squadra più forte sembra essere quella di Hell Raton, e anche i traders di Stanleybet.it sono d’accordo: è lui il giudice favorito alla vittoria a quota 2,25. E a proposito di scommesse quella di Manuelito si chiama Mydrama, vero nome Alessandra Martinelli che ha stregato fin dalle audizioni il produttore discografico. Una scelta che trova d’accordo anche i traders di Stanleybet.it che la mettono in cima sul tabellone del Vincente a 2,75. Casadilego e Cmqmartina, le altre due componenti del team Under Donne, sono quotate rispettivamente 3,75 e 6,00.

A pochi giorni dalla diretta c’è un sorpasso tra i favoriti nella categoria dei giudici: Manuel Agnelli supera Emma ed ora è a 3,00 volte la posta. Merito anche dei suoi Gruppi primo fra tutti i Melancholia sul secondo gradino del podio a 3,00. Molto più lontani i Manitoba a 15,00 e i Little Pieces of Marmelade che chiudono a 20,00.

Per gli Under Uomini c’è Emma Marrone (a 4,00), che nonostante la polemica per l’eliminazione di Roccuzzo ad un passo dai live, ha messo su una squadra molto forte con Blind (7,00), Blue Phelix (8,00) e Filippo Santi (10,00).

Chiude il Gruppo Mika (7,00) con gli Over. La sua è una squadra davvero diversa dal solito ed estremamente sperimentale. Prima di scoprire se è stata la scelta più giusta anche la lavagna dei bookie è più cauta con Eda Mari a 7,00, Vergo a 15,00 e N.A.I.P a 20.00.