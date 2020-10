COMMERCIALISTI: RIFLETTORI ACCESI SULLE NOVITA’ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI DEGLI ULTIMI MESI RELATIVE ALL’INSOLVENZA IN AMBITO INTERNAZIONALE

Approfondimento sui paesi asiatici e in particolare sulla Cina

Roma 26 ottobre 2020

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’. “Osservatorio Internazionale crisi d’impresa”. Questo secondo numero segnala le novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi mesi relative all’insolvenza in ambito transnazionale. Nelle varie sezioni si fornisce evidenza, accanto alle misure straordinarie varate dai Governi per fronteggiare la pandemia di Covid- 19, di rilevanti pronunce adottate in questo ultimo periodo in ordine all’insolvenza di grandi gruppi, accentuata o provocata dalla pandemia, che evidenziano profonde e sistemiche crisi di alcuni settori e attività di impresa.

Importanti spunti di riflessione, inoltre, sono forniti dai contributi e dagli approfondimenti che illustrano le più recenti modifiche normative inerenti al diritto societario e al varo di procedure di ristrutturazione stragiudiziali, come sta accadendo in Germania, in Olanda e in Grecia. Continua il “monitoraggio” sui paesi asiatici e in particolare sulla Cina, inaugurato nel primo numero del Bollettino.

Completa il documento, una rassegna dedicata a webinar, convegni e alle pubblicazioni di maggior interesse in materia.

Il Documento online sul sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it