Il ricordo è un frammento di tempo fermo nel cuore

In un periodo storico che stiamo attraversando vorrei portarvi virtualmente alla scoperta di bellezze architettoniche presenti in Europa e nel mondo, con particolare attenzione alla Sicilia, alla scoperta di forme, materiali, un viaggio da fare attraverso il tatto. Nel Marzo del 2008 nasce a Catania in via Etnea, in un palazzo del 700, ristrutturato dalla Regione Siciliana, un Museo tattile unico in Europa, unico nel Sud Italia.

Un’ esperienza unica conoscere e toccare, vige l’imperativo “ vietato non toccare”. I non vedenti potranno attraverso il tatto, conoscere i capolavori monumentali grazie alle riproduzioni esposte: Stonehenge, San Pietro, la Moschea blu di Istanbul, la Cappella Sistina, Torre Eiffel, Valle dei Templi, Piramidi, British Museum ecc.

All’interno del Museo si trova un bar al buio dove i non vedenti si muovono con naturalezza diventando guide, mentre i vedenti impacciati e disorientati capiscono come sia difficoltoso prendere un caffè. Una piccola oasi in Città, un giardino sensoriale arricchito da piante odorose il cui profumo stimola il visitatore.

Il Museo tattile, civilissima realizzazione in Sicilia contribuisce a sconfiggere il pregiudizio che portava all’emarginazione i non vedenti . E’ il caso di dire il Museo tattile è un esempio luminoso di informazione e conoscenza. All’interno dello stabile vi è anche uno Show room unico nel suo genere in Italia dove si può acquistare e provare i migliori ausili per non vedenti (libri, giochi ecc ).

Margherita Arancio