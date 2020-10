Musumeci a Noto: “Vogliamo promuovere la Sicilia con Bocelli e Mitoraj anche in un momento così”

24.10.20 – “Da Noto vogliamo dare un messaggio di rivincita, di riscossa, di speranza, abbiamo voluto che un grande artista come Andrea Bocelli fosse qui in una grande città d’arte per lanciare un grande messaggio all’Italia e al mondo per ricordare che siamo la regione più visitata assieme ad altre due nel mondo”.

Lo ha detto stasera, prima del concerto, il presidente della Regione Nello Musumeci. “In questa fase storica, la rassegnazione sarebbe la peggiore soluzione, ecco perché – ha aggiunto Musumeci – attraverso la musica, il canto, l’arte, la scultura del grande Mitoraj e di uno tra i più grandi artisti italiani come Bocelli vogliamo promuovere la nostra Sicilia nel mondo in un momento così difficile. Siamo convinti che quando sarà finita questa triste pandemia saremo pronti a ripartire e ad accogliere i turisti”, ha concluso Musumeci.