Anche ad Agrigento c’era la “Vucciria”: un viaggio nella Giudecca della città dei Templi

Posted by: Redazione

Filed under: Rubriche

Come il più famoso mercato storico di Palermo, il suo nome deriva dalla parola “bucceria”, tratta dal francese boucherie, ma il contesto presente è del tutto diverso

Il 1492, data della scoperta dell’America, segna per gli storici la fine del Medioevo e l’inizio dell’Età Moderna. Un periodo di transizione che tra i suoi eventi conta pure il regno di Granada, e cioè un cambiamento d’identità e di coscienza nazionale per l’impero spagnolo.

Al trono reale siedono Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, conosciuti anche come i re cattolici per la loro volontà di affermare il cattolicesimo come la religione del regno unito. È il 2 gennaio1492 e, con la conquista dell’ultimo pezzo di terra rimasto ancora sotto il dominio arabo musulmano, avviene la presa di Granada, e con essa la cacciata degli ebrei…