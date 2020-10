“Longevità e senescenza: come invecchiare in salute” – Conferenza sull’”Utilità e limiti delle protesi ortopediche”

L’Accademia di Medicina e l’Accademia delle Scienze organizzano il 2 novembre alle ore 16 una conferenza sull’”Utilità e limiti delle protesi ortopediche”, nell’ambito dell’iniziativa “Longevità e senescenza: come invecchiare in salute”, con il supporto della Bioindustry Park di Colleretto Giacosa. Alessandro Comandone, già Presidente dell’Accademia di Medicina, Primario di Oncologia presso l’Ospedale Gradenigo di Torino, introduce i relatori, Alessandro Massè e Filippo Castoldi. Massè è professore in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Torino, Castoldi è Professore Associato, specialista nelle medesime discipline. A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 si potrà assistere alla conferenza solamente da remoto. Per seguire la diretta streaming occorre collegarsi al canale youtube dell’Accademia. Il link è il seguente

(w ww.youtube.com/c/AccademiadelleScienzediTorino).