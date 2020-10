Litigano e lui le spruzza lo spray al peperoncino, 42enne in arresto

La scorsa notte, a Tempio Pausania (SS), i militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Tempio hanno tratto in arresto in flagranza a.m., tempiese di 42 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nella circostanza, a seguito di una chiamata al 112, gli operanti sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo dove lo stesso, poco prima, a seguito di una lite per futili motivi con la propria compagna di 33 anni, le aveva provocato un’“intossicazione e ustione alla mano sinistra” mediante l’utilizzo di uno spray al peperoncino. ricorsa alle successive cure mediche, è stata giudicata guaribile in 7 giorni. E’ rimasta intossicata anche la figlia di 10 anni della signora, giudicata dai sanitari guaribile in 5 giorni.