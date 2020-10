Agricoltura: M5S: “La riforma della PAC è mero greenwashing e danneggia i nostri agricoltori. Prendiamo le distanze dai compromessi al ribasso di PPE-SD-RENEW”

I deputati europei Corrao, Evi, Pedicini, D’Amato e Ferrara votano contro la riforma della politica agricola comune.

Ci siamo opposti ai compromessi al ribasso negoziati da PPE SD e Renew.

Ci siamo rifiutati di sostenere un testo debole e annacquato, che mantiene molte storture della PAC attuale, come le sovvenzioni erogate in base agli ettari di produzione, con la conseguenza di una distribuzione non equa degli aiuti, poiché il 20% dei produttori riceve l’80% delle sovvenzioni della PAC. Ci siamo opposti a compromessi che impedivano ai singoli stati membri di introdurre una condizionalità ambientale più ambiziosa per i sussidi PAC, ponendo al contempo un tetto ai finanziamenti di natura ambientale e agli eco-schemi, relegando cosí le misure autenticamente green a mero contorno. Abbiamo, inoltre, condotto una dura battaglia per chiudere definitivamente i rubinetti dei finanziamenti pubblici agli allevamenti intensivi, opponendoci a compromessi che mantenevano una porta aperta a questa possibilità.