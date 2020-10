URANIO: SOLO DECESSI, SIAMO AL N° 382, MINISTRO DELLA DIFESA ASSENTE

Francesco Comerci è il n°382. Già, soltanto un numero, ormai i decessi per uranio, quelli che riesce ad intercettare l’Osservatorio Militare cortocircuitando il muro di gomma della Difesa, si avvicinano a 400. Francesco Comerci, Maresciallo presso il Reparto di Artiglieria semovente M109, ha svolto numerose missioni internazionali, dal Kosovo al Tchad passando per l’Iraq. Esempio di Sottufficiale altamente specializzato ma con qualità umane e dedizione al lavoro che restano da esempio per i suoi collaboratori e per i suoi superiori. Ma dopo tanti sacrifici, tanta ed incondizionata disponibilità per la Forza Armata arriva una resa dei conti dovuta proprio alle missioni a cui ha partecipato. L’uranio impoverito continua e continuerà ad uccidere. L’uranio impoverito provoca il tumore, patologie ben identificate e dannatamente riconducibili all’esposizione al metallo del disonore. Lo dice non solo la scienza, ma lo dicono le oltre 170 sentenze di condanna per l’Amministrazione Militare ottenute dal legale dell’Osservatorio Militare Avv. Angelo Fiore Tartaglia e lo dice la relazione della IV Commissione d’inchiesta a guida dell’On. Gianpiero Scanu. La commissione propone anche una Proposta di Di Legge, il Parlamento condivide (oltre i due terzi dell’intero arco parlamentare) ma poi la lascia nei cassetti fino al termine della scorsa legislatura grazie anche all’ostruzionismo del precedente Ministro in accordo con i vertici della Difesa. La PDL viene ripresa anche in questa legislatura nientemeno che dal Presidente della IV Commissione Difesa On. Gianluca Rizzo ma questa volta, il provvedimento viene trasmesso alle commissioni di competenza Lavoro ed Affari sociali ed ecco che la collega di Partito del ministro Guerini On. Serracchiani, paladina dei lavoratori, non inserisce il provvedimento nell’ordine dei lavori. Il muro di gomma si è ricomposto! Ma noi andremo avanti nonostante Guerini e Serracchiani. Imbarazzante il silenzio totale delle Istituzioni, il Ministro della Difesa irriverente ed arrogante con le famiglie delle vittime e con i malati. Per il Ministro Guerini, Generali che mentono al Parlamento meritano di essere promossi, mentre quelli che portano alla luce inquietanti verità devono essere perseguitati e penalizzati. Il mondo di mezzo, di cui tanto abbiamo sentito parlare, sembra essere quello del potere militare che riesce a volare alto (e non per merito degli F35) ma solo perché indifferente alle regole Istituzionali. Ovviamente anche la famiglia di Francesco Comerci è stata lasciata sola dalle Istituzioni ma non certo dai colleghi, dall’Osservatorio Militare e dall’Associazione Vittime dell’Uranio Impoverito che raccoglie tutti i veri malati da uranio cercando di assisterli, difenderli e tutelarli anche da chi, senza dignità, approfitta di questa situazione.