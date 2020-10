Mes, Rosato (IV): “Conte ha sbagliato, rinuncia sarebbe una scelta demagogica”

“Se possiamo ottenere una sanità più efficiente e contemporaneamente abbassare gli oneri per lo Stato è assurdo rinunciare al Mes. Questo strumento potrebbe soddisfare l’esigenza di finanziare meglio il nostro debito e influire positivamente sulle spese che già sosteniamo. Mi auguro che quella di Conte non sia stata una scelta, ma solo una singola affermazione populista e banale. Per invertire la rotta abbiamo costituito un intergruppo parlamentare trasversale a cui hanno aderito, oltre a noi di Italia Viva, molti colleghi del Pd, di Forza Italia e anche dei Cinquestelle. Chiediamo che si apra una discussione politica nella maggioranza e nel Parlamento per attivare il Mes e non restituirlo al mittente”. Lo dichiara durante una intervista Ettore Rosato, deputato e coordinatore nazionale di Italia Viva.