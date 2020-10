SUPERENALOTTO, LA PROVINCIA DI CATANIA CELEBRA UN “5” DA 25MILA EURO

La Sicilia sorride ancora grazie al Supernalotto. Nell’estrazione di sabato 17 ottobre è stato centrato un “5 da 25mila euro a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. La schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria Russo in via Santa Lucia 64. Il Jackpot, intanto, ha toccato quota 53,8 milioni, che saranno messi in palio nel concorso di domani. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.