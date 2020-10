Save the Children alla Festa del Cinema di Roma: i bambini protagonisti di un evento musicale, in omaggio ad Ennio Morricone, per accogliere il red carpet del film “Fortuna”

L’iniziativa alle 17.45 presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per accendere i riflettori sull’impatto devastante del Covid sul futuro di milioni di bambini in Italia e nel mondo

Bambine e bambini protagonisti di un suggestivo evento musicale, sulle note del Maestro Ennio Morricone, per accogliere il red carpet delle attrici e degli attori del film “Fortuna” e accendere i riflettori sulla condizione di milioni di minori, in Italia e nel mondo, che rischiano di vedere il proprio futuro negato a causa delle conseguenze della pandemia di Covid.

Nell’ambito della partnership tra Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – e la Festa del Cinema di Roma, questa sera a partire dalle 17.45 presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica i ragazzi dell’Orchestra “I Giovani Musici” di Roma, allievi della Scuola di Musica “L’Insieme”, si esibiranno in un omaggio al Maestro Ennio Morricone che accoglierà l’arrivo sul red carpet dei protagonisti del film in selezione ufficiale “Fortuna”. La pellicola di Nicolangelo Gelormini, prodotta da Dazzle Communication con Indigo Film e con Rai Cinema, vede tra i protagonisti Valeria Golino, Pina Turco, Cristina Magnotti Anna Patierno e Luciano Saltarelli, è patrocinata da Save the Children.

Un’iniziativa che accompagna il lancio della nuova campagna dell’Organizzazione “Proteggiamo i bambini”, per dare cibo, scuola e protezione a tanti bambine e bambini, in Italia e nel resto del pianeta, colpiti dal devastante impatto socio-economico della pandemia.

Simbolo della campagna sono i palloncini rossi, che saranno presenti come elemento scenografico lungo il red carpet e nello spazio destinato all’orchestra.

A causa del Covid, 150 milioni di minori in più, in tutto il pianeta, rischiano di cadere nella povertà entro la fine dell’anno ed essere così privati di cibo, beni e opportunità essenziali per la loro crescita: vuol dire che 1 minore su 3 al mondo potrebbe vivere senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali. Uno scenario che non risparmia, seppur con altri effetti, neppure il nostro Paese.

“Sono gravissimi i rischi a cui tanti minori sono esposti in tutto il mondo durante un’emergenza come quella che stiamo vivendo: non solo tagliati fuori dall’educazione, ma anche esposti a violenze, abusi, sfruttamento e gravissime violazioni dei loro diritti. Se da un lato, con la pandemia e il conseguente lockdown, in tutto il mondo sono drasticamente aumentati i matrimoni precoci, in Italia si è assistito ad una crescita dei casi di violenza domestica, diretta o assistita, soprattutto nei contesti più marginalizzati. La Festa del Cinema di Roma ci offre pertanto un’opportunità unica per sensibilizzare quante più persone possibile sull’importanza di agire prima che sia troppo tardi perché nessun bambino venga lasciato indietro a causa del Covid. Insieme, possiamo e dobbiamo proteggere fino all’ultimo bambino e restituirgli l’infanzia a cui semplicemente ha diritto”, ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice generale di Save the Children.

Save the Children è intervenuta sin dai primi momenti della crisi, mettendo in campo un piano di interventi massiccio, in Italia e in altri 87 Paesi al mondo, grazie al quale solo nei primi due mesi sono stati raggiunti più di 9 milioni di persone, di cui 4,3 milioni di bambini. Proprio per continuare a stare accanto ai dei bambini più vulnerabili e alle loro famiglie, dalle periferie italiane agli angoli più remoti del pianeta, l’Organizzazione ha voluto essere presente alla Festa del Cinema di Roma la nuova campagna “Proteggiamo i bambini”, che tutti possono sostenere inviando un sms o chiamando da rete fissa il 45533 fino al 31 dicembre, dando così un contributo prezioso al lavoro di Save the Children sul campo.