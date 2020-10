“Longevità e senescenza: come invecchiare in salute”

L’Accademia di Medicina e l’Accademia delle Scienze di Torino organizzano un ciclo di conferenze dal titolo “Longevità e senescenza: come invecchiare in salute”, con il supporto della Bioindustry Park di Colleretto Giacosa. Il terzo incontro si svolgerà lunedì 26 ottobre alle ore 16 presso la Sala dei Mappamondi del Palazzo dell’Accademia delle Scienze, in via Accademia delle Scienze 6 ed è dedicato alla “Genetica ed epigenetica della longevità”. Introduce Alessandro Bargoni, professore di Storia della Medicina e Bibliotecario per l’Accademia di Medicina. Interviene Alberto Piazza, socio di entrambe le Accademie, professore di Genetica umana. I profili genetici umani “sono tanti quanti gli individui e ognuno si costruisce il proprio futuro”, come ha detto il prof. Piazza in una recente intervista all’inserto del Corriere della Sera, “7”. L’epigenetica studia quei fenomeni ereditari che variano l’espressione genica, pur non alterando la sequenza del DNA. Sarà possibile accedere solo su prenotazione, per maggiori informazioni consultare il link https://www.accademiadellescienze.it/attivita/iniziative-culturali/scienze-e-salute-new-2020/26-10.

La conferenza sarà disponibile in diretta streaming sul canale youtube dell’Accademia delle Scienze:

www.youtube.com/c/AccademiadelleScienzediTorino