Droga: arrestato trafficante che operava tra Spagna ed Italia

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Ostia, in collaborazione con il personale della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, hanno arrestato un 35enne romano.

L’uomo, appena atterrato da Madrid, da dove è stato estradato, si è visto notificare un’ordinanza applicativa di misura cautelare.

L’arresto è maturato nell’ambito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma e convenzionalmente denominata “Hispania”, ad epilogo della quale, lo scorso mese di giugno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, collaborati in fase esecutiva da personale della Guardia Civil Spagnola, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto l’arresto per 9 individui, tre dei quali (fra cui l’odierno arrestato) dimoranti in Spagna, tutti appartenenti ad un gruppo criminale transnazionale in grado di importare dalla Spagna all’Italia ingentissimi quantitativi di droga.

L’arrestato, immediatamente preso in consegna dai militari, è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.