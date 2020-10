Macellaio minaccia il vicino con un coltello

Un uomo classe 55, di professione macellaio, è stato deferito in stato di libertà da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro, per aver minacciato il vicino di casa. I due da tempo in lite a causa di problemi derivanti da fondi confinanti hanno ingaggiato un battibecco verbale nel pomeriggio di martedì scorso, sempre per futili motivi.

Il macellaio ha allora impugnato un coltello e puntandolo in direzione del vicino gli avrebbe giurato la morte, pronunciando frasi minacciose. All’uomo, titolare di porto d’armi, sono stati ritirati in via cautelativa 4 fucili e decine di cartucce.