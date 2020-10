I Social letti attraverso “The Social Dilemma”, il documentario in onda su Netflix, al centro dell’incontro con Gery Palazzotto, in programma alle 19 di giovedì 15 ottobre in piazzetta Bagnasco

Sarà “The Social Dilemma”, attualmente in programmazione su Netflix, il film diretto da Jeff Orlowski, del quale si parlerà alle 19 di giovedì 15 ottobre in piazzetta Bagnasco. Un documentario che denuncia il ruolo che i social hanno oggi nella nostra società, domandandosi come tutto questo stia cambiando i nostri comportamenti e, dunque, la società. Il regista spiega questo mondo attraverso interviste ad alcuni tra coloro che hanno progettato Facebook, Pinterest, Instagram e altre piattaforme.

A parlane, giovedì pomeriggio, insieme a Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco” che promuove l’evento con Cappadonia Gelati come sponsor, sarà Gery Palazzotto, giornalista e scrittore, che aiuterà il pubblico a capire i punti critici e gli innegabili vantaggi di una tecnologia sociale che sta plasmando la nostra epoca al di là di facili, e talvolta interessati, sensazionalismi. Ingresso, come sempre, libero e gratuito.

Palermo, 13 Ottobre 2020