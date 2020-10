Ballando con le Stelle 2020: la bachata fa crollare la quota di Isoardi, Conticini resta il favorito

ROMA – Nessun eliminato nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Ma il quarto appuntamento del talent show, presentato da Milly Carlucci, ha comunque avuto dei risvolti importanti mettendo in evidenza la coppia più forte della puntata. Il punteggio massimo, con cinque “10”, di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, infatti, ha indotto i betting analyst di Stanleybet.it ad aggiornare ancora una volta le quote relative al favorito nella scommessa del vincitore finale. Se nella scorsa puntata era un testa a testa con Paolo Conticini, ora la conduttrice televisiva ed ex modella italiana, grazie alla bachata di sabato scorso, è in discesa in termini di quote. La sua valutazione infatti è passata da 3,00 a 2,75, contro i 2,50 dell’attore che fa coppia con Veera Kinnunen. Balzo in avanti anche per Tullio Solenghi che, con una quota di 6,50, sorpassa Vittoria Schisano (8,00) e conquista la terza posizione di questa speciale classifica. Restano lontani per i trader di Stanleybet.it i successi di Gilles Rocca, Lina Sastri e Daniele Scardina rispettivamente a 15,00 e 20,00.