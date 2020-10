APPENDINO \ CASTELLI, “GRAZIE PER COERENZA E LAVORO. TORINO TORNA PUNTO DI RIFERIMENTO”

Roma – “Grazie Chiara! Per la coerenza con i valori del MoVimento, che ha sempre ispirato il tuo e il nostro impegno.

E grazie, soprattutto, per il lavoro tuo, e per quello di tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con te, che ha fatto tornare Torino ad essere punto di riferimento, nazionale e internazionale, nell’impresa, nello sport, nelle politiche sociali.

Torino è l’esempio concreto di un lavoro di squadra che funziona. Una squadra che, soprattutto negli ultimi due anni e mezzo, ha visto in campo l’Amministrazione Comunale e il Governo, intenti a giocare la stessa partita. Come quella per risolvere i problemi di bilancio, che avete trovato, ed evitare il dissesto della Città. O per far assegnare a Torino le ATP Final.

È un lavoro, importantissimo, che non si ferma qui, perché fino al termine della consiliatura, sono certa, continuerai ad assicurare quella dedizione alla Città che ti ha permesso di realizzare tanto del programma con cui il MoVimento si è presentato alle scorse amministrative, e ti consentirà di portare a termine molti progetti avviati, lasciando a chi ti succederà una Città profondamente cambiata. Migliore.

Noi ci vediamo venerdì 16, a Torino, per presentare la Tassa Unica per gli ambulanti. Una rivoluzione che il MoVimento 5 Stelle ha fatto, in tutta Italia, proprio grazie all’esempio della Città che stai guidando.

Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, insieme. #GrazieChiara”.