AMBELIA: SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA FIERA MEDITERRANEA DEL CAVALLO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID

Si conclude oggi nella Tenuta di Ambelia a Militello in Val di Catania la seconda edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo, promossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione con Fieracavalli di Verona.

Anche in questo particolare periodo, il mondo del cavallo si conferma capace di regalare momenti di intrattenimento ed evasione in totale sicurezza: lo dimostra l’annuale manifestazione organizzata dall’Istituto di Incremento Ippico della Regione, dove 2000 visitatori al giorno (numero massimo consentito per mantenere il distanziamento sociale e garantire il rispetto delle norme anti-Covid) hanno potuto godere del meraviglioso spazio all’aperto nei 45 ettari della più antica stazione di monta dell’Isola.

Alla giornata di chiusura ha partecipato il Presidente della Regione Nello Musumeci che, con l’assessore al Turismo Manlio Messina, ha accompagnato il Prefetto di Catania Claudio Sammartino tra i vari stand, dopo aver presenziato alla cerimonia dell’alzabandiera. “Siamo molto soddisfatti – evidenzia l’assessore Messina – perché sta andando tutto bene, soprattutto dal punto di vista delle misure sanitarie. Ma siamo anche soddisfatti perchè Ambelia diventa sempre di più un punto di riferimento del centro-Sud per quanto riguarda lo sport equestre. Tutto questo a dimostrazione di quanto il governo Musumeci stia investendo in un settore strategico per la Sicilia: turismo e sport. Non per nulla anche l’anno prossimo la Sicilia sarà protagonista della prima Fiera del turismo sportivo e soprattutto ci rivedremo in questo bellissimo scenario con la terza edizione che coinciderà con i 75 anni dello Statuto della Regione Siciliana. Un evento di grande importanza a cui daremo certamente grande spolvero per fare in modo che la Sicilia possa stare sui palcoscenici internazionali”.

L’appuntamento per l’anno prossimo è quindi confermato: la terza edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo si terrà dal 14 al 16 maggio 2021.