Sicurezza, Librandi (Italia Viva): “La circolare di Gabrielli è un invito alla responsabilità per chi scende in piazza”

“Bene la circolare emanata dal capo della polizia Franco Gabrielli a tutti i prefetti e questori, in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno oggi in diverse parti di Roma. Proprio in un momento così delicato sul fronte dell’epidemia, bisogna evitare comportamenti irresponsabili che possano portare a conseguenze ancor più gravi. La Costituzione garantisce la libertà di manifestare in maniera pacifica, ma questo non deve in alcun modo scontrarsi con la salvaguardia della salute. Oggi, ancora più di sempre, è richiesta responsabilità”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Gianfranco Librandi di Italia Viva