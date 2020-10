Ballando con le Stelle 2020: Conticini re per i bookmaker, ma occhio a Isoardi e Celentano

ROMA – C’è grande attesa per la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Dopo aver visto l’eliminazione di Ninetto Davoli e le mosse di ballo di Marcella Bella nell’ultimo appuntamento, gli spettatori si domandano chi sarà il vincitore del talent show presentato da Milly Carlucci. A fare il punto pensano i betting analyst di Planetwin365 che aggiornano costantemente il tabellone dei favoriti alla vittoria finale. Nonostante le ultime prove sottotono, il principale candidato è Paolo Conticini. Un trionfo dell’attore e conduttore televisivo italiano è offerto a 2,50. A dargli del filo da torcere è Elisa Isoardi, quotata a 3,25, tornata a ballare in coppia con Raimondo Todaro in un valzer passionale e travolgente fino quasi al bacio in diretta tv. Terza in classifica, Rosalinda Celentano. La vittoria della terza figlia del Molleggiato è pagata 6 volte la posta. Una valutazione alta dovuta anche alla sospensione momentanea dal programma per una risonanza magnetica. Lontani per i trader di Planetwin365 i successi di Vittoria Schisano e Tullio Solenghi, rispettivamente a 7,00 e 7,50. Seguono le quote degli altri concorrenti: Gilles Rocca 15,00, Daniele Scardina e Alessandra Mussolini 16,00, Lina Sastri 20,00, Antonio Maria Catalani 26,00 e Costantino Della Gherardesca 33,00.