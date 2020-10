Partnership editoriale CONFASSOCIAZIONI – TRIBUNA ECONOMICA

ROMA 08 ottobre 2020. Siglata la partnership editoriale tra CONFASSOCIAZIONI (www.confassociazioni.eu) e TRIBUNA ECONOMICA, giornale di economia finanza, (www.etribuna.com).

Il giornale, che da 34 anni pubblica Rapporti economici dedicati ai Paesi esteri collaborando con autorevoli istituzioni fra cui Ambasciate, Consolati e Camere di Commercio, offrirà nuove opportunità agli aderenti di CONFASSOCIAZIONI che, con le sue 678 associazioni in rappresentanza di oltre 1 milione e 180mila operatori di cui circa 210mila imprese, potrà contare su un’informazione mirata alle proprie competenze ed esigenze. Di contro, TRIBUNA ECONOMICA punterà al coinvolgimento di un pubblico ad ampio spettro costituito da professionisti ed esperti.

“La condivisione dei saperi e il desiderio di operare in prima linea per il bene del sistema Paese sono il nostro pane quotidiano – dichiara il Presidente di CONFASSOCIAZIONI, Angelo Deiana -. Una media partnership editoriale come quella appena stipulata con TRIBUNA ECONOMICA, favorisce il flusso di informazioni adeguate e utili ai professionisti dei tempi attuali. Per cui moltiplicare le opportunità per i nostri aderenti anche attraverso canali di informazione mediatica è un punto di forza per superare bene e presto un momento così delicato quale quello che stiamo vivendo in questo anno”.

La collaborazione, siglata in occasione dell’avvio della nuova sezione di CONFASSOCIAZIONI, dedicata a Media e Informazione, presieduta da Carmelo Cutulli, darà ulteriore visibilità ai contenuti di TRIBUNA ECONOMICA nella versione cartacea/digitale e online.

CONFASSOCIAZIONI, potrà contare sull’esperienza di un giornale economico edito da 34 anni, per divulgare notizie e approfondimenti su temi di attualità economica.

“La nostra strategia, oltre all’internazionalizzazione e ai mercati esteri, è quella di avere come interlocutori professionisti ed esperti del settore economico-finanziario” dichiara Francesco Bartolini Caccia, Direttore di TRIBUNA ECONOMICA. “Il bilancio alla soglia del 35° anno di attività, che festeggeremo nel 2021, non può che essere soddisfacente e di tutto rispetto nell’ambito editoriale privato in quanto alle media partnership stipulate con numerosissimi operatori di comparti specifici, si unisce quella con CONFASSOCIAZIONI, attraverso la quale possiamo dare voce a un’ulteriore categoria professionale”.

“La realtà editoriale non solo italiana, ma mondiale, ha subito delle modifiche sistemiche che hanno stravolto la professione del giornalista – conclude il Direttore Generale di CONFASSOCIAZIONI, Adriana Apicella -. Resilienza e nuove competenze digitali sono gli strumenti, oggi, divenuti ordinari per essere veicolo di un’informazione di qualità che in questo periodo, imperversato dalle fakenews, risulta più che mai necessaria. Stipulare la media partnership con TRIBUNA ECONOMICA da una parte rafforza il concetto di sinergia che ci è proprio, dall’altra soddisfa l’esigenza del professionista che, attraverso i media, cerca costantemente un punto di riferimento per le sue esigenze e i suoi aggiornamenti”.

***

CONFASSOCIAZIONI è il soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti, delle Associazioni, delle imprese, dei professionisti e delle persone che esercitano attività professionali in Italia e in Europa. Nata nel luglio 2013, raggruppa ad oggi 678 organizzazioni che riuniscono più di 1 milione e 180mila professionisti di cui circa 210 mila imprese con una dimensione di 5,1 dipendenti medi.

TRIBUNA ECONOMICA è un marchio registrato e da 34 anni si occupa di internazionalizzazione grazie alla propria specificità, ovvero la pubblicazione di servizi giornalistici, in esclusiva, titolati “Rapporti Ambasciate”, realizzati in collaborazione alle maggiori istituzioni estere e italiane. Mondo istituzionale e diplomatico insieme al settore imprenditoriale privato, italiano ed estero, scelgono TRIBUNA ECONOMICA per la qualità dell’informazione.