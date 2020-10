SCUOLA, FIORAMONTI: LA MINISTRA NEGA GIUSTIFICA PER MOBILITAZIONI DEI FRIDAYS FOR FUTURE

“Mi dispiace venire a conoscenza da un email di risposta ai Fridays for Future della negata concessione di giustifica per la mobilitazione del 9 ottobre. Comprendo la difficoltà del momento, ma è impensabile che il Governo e la Ministra non riescano a cogliere il valore politico, storico e simbolico che gli scioperi per il clima hanno sul risveglio di una coscienza civica nelle nuove generazioni, limitandosi ad invitare gli attivisti a convocare la manifestazione nel pomeriggio”. Così dichiara l’On. FIORAMONTI (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Tutto ciò – continua Fioramonti – ha ancora più senso nell’anno in cui entra in vigore l’insegnamento obbligatorio dell’educazione alla cittadinanza sostenibile, che si fonda proprio su una nuova idea di partecipazione che metta al centro studentesse e studenti”.

“Sullo sfondo della crisi da COVID-19 e del dibattito sul Next Generation EU, le mobilitazioni dei Fridays for Future continuano ad essere il momento più importante per una riflessione seria e coraggiosa, senza la tipica retorica “green” di cui tutti si riempiono la bocca, sul futuro che non solo vogliamo, ma che dobbiamo costruire con impegno partendo proprio dalle decisioni che prendiamo oggi.Il 9 ottobre invito tutti noi ad unirci allo “strike for climate” – così conclude l’ex Ministro.