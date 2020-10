Raw Open call: selezionati i video artisti per il Miami New Media Festival

Sono otto i video-artisti selezionati dalla Rome Art Week (RAW) nell’ambito dell’Open Call “New Media Art and Censorship in the Information Era” del Miami New Media Festival 2020 (MNMF). I vincitori di questo anno sono Meri Tancredi, Jerusa Simone, Werther Germondari, Valentina Palazzari, Alessandro Arrigo, Andrea Felice, Mebitek – Jele Raus e ReBarbus/Baruffetty, che hanno saputo affrontare con estrema chiarezza le relazioni tra la New Media Art e la censura. Lo ha annunciato Marinellys Tremamunno, portavoce del MNMF in Italia, durante la conferenza stampa di presentazione della RAW 2020 , realizzata lunedì 5 ottobre presso Conference Center Sala da Feltre.