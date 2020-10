IL MES COMMENTA LE ELEZIONI : “LA SICILIA CIVICA ED ETICA STA AVANZANDO. IL POPOLO SICILIANO E’ STANCO DI SUBIRE . CI CONGRATULIAMO CON I NEO SINDACI CHE INVITIAMO AL DIALOGO PER COSTRUIRE INSIEME LA SICILIA DEL FUTURO”

A caldo, terminati gli esaurimenti elettorali, portati dalla politica romana, che con i suoi atteggiamenti nefasti rappresentanti, hanno inquinato la democrazia rappresentativa siciliana a suon di opportunismo, dequalificazioni e strumentalizzazioni, il Garante del M.E.S. Antonio Cipriano, commenta le Elezioni Amministrative Siciliane : “La Sicilia Civica ed Etica sta avanzando. Il Popolo Siciliano è stanco di subire. Ci congratuliamo con i neo Sindaci che invitiamo al dialogo, per costruire insieme la Sicilia del Futuro. Sicuramente queste elezioni hanno reso ben chiaro ed evidente la pesante sconfitta di tutta la politica romana, che invece vuole ancora dimostrare di essere sana e robusta. La vecchia egemonia, la vecchia partitocrazia e la vecchia movimentocrazia è stata abbattuta; il loro destino ed il loro declino è segnato e rimane sotto gli occhi di tutti, tanto per la Lega, quanto per il M5S e quanto per il Centro Destra e per il Centro Sinistra, ma sopratutto verso tutti quei Politici e quella Politica Becera che li accomuna tra loro e li fa equivalere attraverso giochetti di potere e strafottenza ai danni del cittadino . La Sicilia continua ad essere dimenticata . E solo decidendo di lavorare unitamente attorno ad una proposta federativa seria, ( su cui stiamo lavorando da un’anno), riteniamo, si possa abbattere questo sistema in cancrena che si può ancora salvare. Sta iniziando la svolta, attraverso nuove proposte che avanzano . Noi abbiamo l’abitudine di guardare avanti anche se si sentono in giro i primi tentativi di depistaggio e copia ed incolla da parte di taluni movimenti pinocchiari ed inciuciari; ci guardiamo avanti e soprattutto in questo momento la nostra parola d’ordine è : partecipazione, democrazia diretta e sussidiarietà etica orizzontale. Bisogna unire, unirsi e lavorare in sinergia . ‘Dalla Poltrona all’Etica delle Responsabilità” è il nostro motto. Stiamo preparando per questo i primi “Stati Generali” in Sicilia in cui saranno invitati tutti a partecipare; nel tentativo di darci delle regole chiare e delle tempistiche per l’attuazione delle rivendicazioni sociali, delle emancipazioni e dei diritti, ma soprattutto delle certezze di cui il Siciliano ha bisogno e vuole vedersi riconosciute . Siamo aperti e disponibili, sia con i Sindaci, che con tutti gli amministratori, ma anche con tutti quei Movimenti Civici, che vorranno attraverso apposito protocollo di intesa, condividere questo percorso di Rigenerazione Siciliana con Noi .