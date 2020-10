Click day. M5S: Avvisiamo la Regione da mesi. Storia di un disastro annunciato, Turano vada a casa

Palermo 7 ottobre 2020 – “Definirla una cattiva figura di dimensioni colossali è probabilmente il modo più gentile per descrivere la fallimentare operazione di Turano, Armao e Musumeci che, incaponitisi sul click day, sono andati a sbattere miseramente, facendo perdere tempo e denaro alle aziende siciliane già in crisi a causa del coronavirus. La marcia indietro di oggi è il triste epilogo di un disastro annunciato. Adesso si diano i soldi alle imprese e poi Turano vada a casa”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle a proposito della marcia indietro del governo regionale sul metodo del click day per l’erogazione del bonus alle imprese siciliane colpite dalla crisi conseguente alla pandemia da coronavirus. “Avvisiamo Turano da mesi – spiegano i deputati – ma niente. Anzi con superficialità e arroganza il governo Musumeci è andato avanti su quella linea con il risultato che abbiamo avuto modo di constatare noi e le imprese costrette a fare i salti mortali per partecipare ad un bando scritto male e tecnicamente inefficiente. Adesso Turano dia immediata risposta alle imprese, poi si accomodi gentilmente fuori dalla porta dell’assessorato regionale alle attività produttive” – concludono i deputati.