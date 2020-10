Click Day: Bonus per tutte le aziende

“A seguito del mio intervento in aula di ieri, Martedì 6 Ottobre, in cui esternavo le perplessità per la metodologia scelta per l’erogazione del bonus Sicilia e richiedevo la possibilità di erogare a tutte le aziende i 120 milioni a disposizione, apprendo che in sede di conferenza stampa l’Assessore Turano, ha seguito esattamente questa strada”.