Amministrative a Casteltermini, Savona (FI): ”Forza Italia lancia Nicastro alla vittoria”

Palermo, 07/10/2020: “Grande risultato di Forza Italia a Casteltermini, in occasione delle Amministrative appena concluse. Grazie al buon lavoro del neo coordinatore cittadino, Fabio Catalano, è stato possibile garantire un decisivo contributo alla vittoria di Gioacchino Nicastro, sindaco uscente. Di fatto, l’apporto di Forza Italia è stato determinante per la vittoria della lista “Ripartiamo Insieme”, grazie ai suoi due candidati in lista, tra i più eletti del progetto civico di centrodestra”. Lo afferma l’esponente di Forza Italia e Presidente della Commissione Bilancio all’Ars, on. Riccardo Savona.

“Adesso – conclude il Parlamentare – è il momento di far ripartire la macchina politico-amministrativa e rilanciare nell’interesse della comunità una squadra che possa garantire lo sviluppo del territorio locale”.