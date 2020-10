Grande Fratello Vip: per Adua pollice verso dei bookmaker, Tommaso Zorzi torna protagonista

ROMA – L’affaire Morra-Del Vesco ha tenuto banco nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip e si fa sentire anche nelle scommesse sul vincitore della quinta edizione. Ai bookmaker non sono piaciute le indiscrezioni di Adua sull’ex fidanzato, una leggerezza che sul tabellone Stanleybet.it ha portato la sua quota da 10,00 a 15,00. Si abbassa invece quella dell’attore napoletano, passata nonostante la nomination da 40,00 a 20,00; davanti a tutti si conferma invece Enock Barwuah, protagonista in settimana di un’accesa discussione con Myriam Catania. Un diverbio che non ha turbato gli analisti, visto che l’offerta sul fratello di Mario Balotelli si è ulteriormente abbassata, da 4,00 a 3,50. Accorcia le distanze Tommaso Zorzi, mattatore delle ultime giornate: l’influencer scende da 7,50 a 6,00, davanti a Elisabetta Gregoraci che pure recupera terreno da 8,00 a 6,50. Rimane più defilato il corteggiatore della showgirl, Pierpaolo Petrelli, offerto a 10,00 alle spalle di Francesco Oppini (7,50) e alla pari con Matilde Brandi e Andrea Zelletta. A quota 20,00 la coppia formata da Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, mentre a 25,00 – in salita rispetto al 20,00 della settimana scorsa – c’è Myriam Catania. Più staccata Stefania Orlando (35,00), a chiudere ci sono Dayane Mello (40,00) e Patrizia De Blanck (75,00).