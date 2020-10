“ORA ANCHE ERDOGAN RIVENDICA GERUSALEMME!”

INVECE DI RIVENDICARE, APPLICARE LO STATUS INTERNAZIONALE DI GERUSALEMME DECISO DALL’ONU.

di Agostino Spataro

Con una decisione delle Nazioni Unite (ancora in vigore) a questa città fu attribuito uno status speciale internazionale che tiene conto (in modo paritario) della presenza storica, etnica, e monumentale, ecc, delle tre religioni (ebraica, cristiana e islamica) per farne un simbolo di pace e di apertura verso il mondo intero. Chi ha forzato tale interpretazione in suo favore ha compiuto un abuso e creato i presupposti per nuovi conflitti. Per altro, c’é da dire che se si continua a “rivendicare”, sulla base di storie e storielle di un passato remoto quanto improbabile, p. Ancora oggi, qualcuno di loro rivendica tale prestigiosa eredità. Ovviamente, non si possono assecondare rivendicazioni del genere. Però nemmeno altri possono accampare diritti esclusivi su Gerusalemme, per la quale resta valido, e vigente, lo Status sancito dall’Onu ossia dalla Comunità internazionale che non lo ha revocato.Pertanto, onde evitare ulteriori complicazioni e nuovi conflitti invece di avanzare rivendicazioni e/o compiere forzature, violazioni del diritto internazionale, éAgostino Spataro