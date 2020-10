Coronavirus, Boccia: “L’Italia è il paese che ha reagito meglio”

A proposito della possibilità di un secondo lockdown, Boccia risponde “lo escluderei con 2400-2500 contagiati. I lockdown mirati possono avvenire solo in situazioni che non si controllano più da questo punto di vista. La regione Lazio è quella che è funzionato meglio: perché la prevenzione territoriale pubblica si è dimostrata un valore imprenscindibile. Ogni tanto ci sono preoccupazioni per Campania, Sardegna. La mobilità interregionale che ha investito il Lazio in maniera importante e ha consentito il segno + a luglio ed agosto nel settore turistico, è stato un piccolo miracolo almeno per noi italiani, quasi normale” conclude.