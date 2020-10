“Longevità e senescenza: come invecchiare in salute”

Il secondo incontro del ciclo “Longevità e senescenza: come invecchiare in salute” organizzato dall’Accademia di Medicina e dall’Accademia delle Scienze viene introdotto da Giuseppe Poli, socio di entrambe le Accademie nonché professore di Patologia generale, martedì 12 ottobre alle ore 16. Il tema “Esiste una dieta per non invecchiare?” viene sviluppato da Etta Finocchiaro e Maurizio Fadda. Finocchiaro è Dirigente medico presso la Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione clinica dell’Ospedale Molinette, Fadda lavora come dietista clinico nella medesima struttura.

La conferenza sarà disponibile in diretta streaming sul canale youtube dell’Accademia delle Scienze:

www.youtube.com/c/AccademiadelleScienzediTorino