Giustizia: Annalisa Chirico introduce #RinascitaItalia, la tre giorni dell’associazione “Fino a prova contraria”

“Fino a prova contraria è una scuola nata nel 2016 in ambito LUISS focalizzandosi sulla riforma della giustizia civile e penale come passo imprescindibile perché il nostro Paese sia finalmente un paese più giusto e competitivo. La conseguenza principale di ciò sarebbe la garanzia di processi con tempi certi capaci di attrarre investitori esteri nel lungo periodo. Il focus di quest’anno è ‘Rinascita Italia’ che si connette inevitabilmente alla crisi pandemica in corso, ma anche e soprattutto al rilancio post Coronavirus e al tanto atteso sostegno in arrivo dal Recovery Fund per superare i 10 punti di PIL persi, puntando come chiede l’Europa su ambiente e innovazione, con progetti specifici, ma anche attraverso le riforme”. Lo dichiara Annalisa Chirico, giornalista e presidente di Fino a Prova Contraria, associazione impegnata sul fronte della giustizia e della crescita economica, nella sua dichiarazione introduttiva sulla scuola di Fino a prova contraria e sullo spirito della tre giorni di “Rinascita Italia: The Young Hope”.