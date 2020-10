Cura al plasma – Menichetti (Tsunami) a Radio 24: “Persa occasione”

“A causa della burocrazia, del solipsismo e delle divisioni, la ricerca italiana ha perso un’occasione”. Così il Prof. Francesco Menichetti, Direttore Unità di Malattie Infettive all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ed investigatore principale per la cura con plasma iperimmune, intervenendo oggi ad Effetto Giorno di Alessio Maurizi, su Radio 24. La battuta d’arresto subita dal progetto “Tsunami”, per Menichetti è da attribuirsi al passaggio di competenze con l’Istituto Superiore di Sanità: “Abbiamo ceduto la nostra sperimentazione ad Aifa e all’Istituto (Superiore di Sanità, ndr), sperando che – avendo carattere nazionale – potesse incontrare attenzione e adesione significativa, invece ci siamo trovati davanti ad uno scenario più complesso, definito da ritardi per i contratti tra l’Istituto e le Aziende sanitarie”. Il Prof. Menichetti, a Radio 24 ha poi chiosato: “Questo è il grande limite del solipsismo, del protagonismo, del frazionamento e della divisione: la ricerca italiana ha perso un’occasione”.