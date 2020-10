Vertice UE – Ambiente, il VIDEO appello all’UE da 58 personalità europee per la discussione sulla Carbon TAX

Da Gianis Varoufakis a Oliviero Toscani e Emma Bonino,con scienziati, sindaci, leader politici, fondatori di startup e aziende innovative e attivisti di appartenenza trasversale: tante voci all’unisono che in 12 ore hanno dato vita alla prima maratona online contro il riscaldamento globale, uniti nel chiedere ai leader protagonisti dell’appuntamento dell’1 e il 2 ottobre a Bruxelles di discutere il tema proposto da stopglobalwarming.eu, l’unica iniziativa formale in corso sul tema ma che deve raccogliere 1mln di firme per essere discussa dalla Commissione Europea

L’UE è pronta a fermare il riscaldamento globale con una Carbon Tax? L’appello dei protagonisti della prima maratona online contro il Riscaldamento Globale “HEY EU, TAX CO2”, organizzata da EUMANS!, il movimento di cittadini panaeuropeo che ha lanciato stopglobalwarming.eu, l’iniziativa formale, con raccolta firme che si distingue per essere una ICE (iniziativa di cittadini europei), e per legge dovrà essere discussa dalla Commissione Europea, appena verrà raggiunto il traguardo del milione di firme (c’è tempo fino al 20 gennaio 2021).

Stopglobalwarming.eu, promossa dall’ex europarlamentare Marco Cappato insieme a esperti come Alberto Majocchi (Professore Emerito di Scienza delle Finanze all’Università di Pavia) e Monica Frassoni (ex co-Presidente del Partito Verde Europeo), al raggiungimento dell’obiettivo chiederà alla Commissione Europea di impegnarsi a elaborare la proposta legislativa per fermare il riscaldamento globale spostando le tasse dalle persone all’ambiente, e dunque tassando le emissioni di CO2 e riducendo le tasse sul lavoro. Secondo la proposta, chi emette anidride carbonica in Europa pagherebbe un prezzo a tonnellata (dai 50 euro iniziali a 100 dopo 5 anni) incentivando il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Il ricavato andrebbe a beneficio dei lavoratori, con una riduzione delle tasse in busta paga. In questo modo l’Unione Europea potrebbe ricavare un tesoretto di 180 miliardi di euro all’anno per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori europei.

Nei giorni scorsi Eumans! ha dato vita a una maratona online lunga 12 ore che ha coinvolto tanti protagonisti che sono diventati i volti del video appello videfirmatari poi del video appello diffuso oggi a livello internazionale: scienziati, artisti, imprenditori e startupper, sindaci e rappresentanti politici di appartenenza politica trasversale.

Da Yanis Varoufakis (ex Ministro delle Finanze in Grecia), Emma Bonino, Eleonora Evi, Europarlametare dei 5stelle, alcuni dei principali esperti dell’avocacy il gotha dell’advocacy sul carbon pricing (Roger Casale e Suzan Carp – New Europeans, Nick Beglinger – nternational Climate Dividends Alliance), CEO e fondatori di startup green e dell’imprenditoria (Simone Molteni, Lifegate e Giovanni Martino di ShareNow. (Vedi approfondimento), accademici come la Professoressa Inma Martinez Zarzoso.

Il testo:

Cari capi di Stato e di governo,

Il Vertice UE dell’1-2 ottobre è un’occasione importante in cui la politica industriale dell’UE sarà all’ordine del giorno. Questo problema non può essere affrontato senza tenere conto degli obiettivi di neutralità climatica e della necessità di affrontare l’emergenza climatica in modo più ambizioso.

Stabilire un obiettivo per ridurre le emissioni di CO2 non è sufficiente. Occorrono anche azioni concrete e obbligatorie per raggiungerlo.

27 premi Nobel e oltre 11.000 scienziati hanno indicato la Carbon Tax come la soluzione più efficiente per affrontare il cambiamento climatico.

Attualmente è attiva un’iniziativa dei cittadini europei, stopglobalwarming.eu, che propone un prezzo minimo adeguato e non fluttuante sulle emissioni di CO2 e per utilizzare le entrate per la transizione ecologica e trasferire le tasse dai lavoratori agli inquinatori.

Noi cittadini europei, leader politici di diversi partiti e movimenti, artisti e organizzazioni della società civile che si sono incontrati il 23 settembre per la prima maratona digitale “HEU EU TAX CO2” organizzata da StopGlobalWarming.eu, vi chiediamo di ascoltare queste proposte.

Ø APPROFONDIMENTO:

NEL VIDEO APPELLO: Yanis Varoufakis – Greek MP, Leader of DiEM25 and Former finance Minister of Greece

Marco Cappato, president of Eumans and co-promoter of StopGlobalWarming.eu

Monica Frassoni, green and federalist, co-promoter of Stopglobalwarming.eu

Alberto Majocchi, University of Pavia

Emma Bonino – Former EU Commissioner for Humanitarian Aid and Italian Senator (+Europa)

Pr. Imma Zarzoso Martinez – Prof della University of Goettingen Germany and University Jaume I Castellón, Spain

Kris Verduyckt – Member of the Belgian Parliament – Socialist Party

Eleonora Evi – MEP (M5S)

Oliviero Toscani – Photographer

Paolo Petralia Camassa – Deputy Mayor of the City of Palermo

Giobbe Covatta – actor (video)

Leonardo Becchetti – Professore Ordinario economia Università Roma Tor Vergata e

Co-fondatore di Next

ErmeteRealacci – Presidente Symbola; già parlamentare e Presidente Commissione Ambiente Camera

Alessia Zecchini – World Record Freediver and member of the Green Heroes

Roger Casale – Secretary General, New Europeans

Tessa Gelisio, Italian journalist

Virginia Fiume, coordinator of EUMANS

Avy Candeli, Creative Director of the campaign StopGlobalWarming.eu

Ornaldo Gjergji, policy e data analyst at Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa

Francesco Baldi – Researcher at ENEA and member of VOLT

Flavia Pansieri – Former UN Deputy High Commissioner for Human Rights

Jürgen Klute – Former MEP and Managing Director of Europa Blog

Lulu Berton, writer and documentary filmmaker

Maxim Sbaihi – Managing Director – Génération Libre

Magdalena Smieszek – Human Rights Advocate and Co-Creator – CCE Caravan of Unity.

Stanislas Demesteere – Vice-President and Co-Founder European Future Forum

Guillermo Dominguez – Energy Transition and Climate Change Policy Co-lead at Volt Europa and Space Transportation Researcher at DLR

Daniel Buira – Deep Decarbonization advisor, co-founder of Tempus Analitica

Andrea Salimbeni – Energetic Engineer Re-cord University of Florence and coordinator of circular economy initiatives

– EUMANS

Giulia Innocenzi, Journalist

Federico Brughitta – Presidente Uniformazione Tor Vergata

Alberto Mari – Founder – One Action A Day

Simone Molteni – Scientific Director LifeGate

Roberta Pol – Community Manager at Zooppa

Diletta Milana – Co-founder – Yezers

Federica Guerrini – Sustainability Expert – Yezers

Alexis Eyre – Cofounder GreenEyre

Amanda Bronkhorst – CEO and Founder of JUST ONE Tree

Henry Tran – Co-founder BubblyTree

Heylene Semper – Co-founder BubblyTree

Giorgio Mottironi – Cofounder Ener2Crowd

Giovanni Martino – Managing Director Italy and Spain ShareNow

Rossella Muroni – Member of the Italian Parliament

Rosy Battaglia – Giornalista e fondatrice di Cittadini Reattivi

Francesco Pigozzo & Daniela Martinelli – Co-Founders of “Gli Spaesati”

Pino Apprendi – Già Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana

Lorenzo Mineo – Coordinatore StopGlobalWarming.eu in Italia

Elisa Mereghetti – Documentary film-maker, Ethnos

Rev Marie-Elsa Bragg – Author, priest, therapist

Eumans

Eumans è un movimento paneuropeo di cittadini che, attraverso gli strumenti della democrazia partecipativa,

mirano a raggiungere gli obiettivi Onu sullo sviluppo sostenibile, rafforzando la qualità della vita,

dell’ecosistema e della democrazia in Europa. Eumans è stato fondato nel 2019, come gruppo di attivisti e

volontari, da Marco Cappato, ex deputato europeo (1999 – 2009), leader non violento per i diritti civili con

l’Associazione Luca Coscioni, di cui è tesoriere, e Science for Democracy. Eumans collabora con cittadini e

associazioni di tutta Europa per rafforzare l’impatto degli strumenti di democrazia partecipativa, verso il

raggiungimento di obiettivi politici transnazionali. Per saperne di più: www.eumans.eu.