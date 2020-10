Vertenza Blutec, ripartiti i tavoli a Roma, ma la Regione non presenzia nemmeno con un assessore. Sunseri (M5S Ars): “È una vergogna”

“Se in ballo ci fossero state le sorti dei cavalli di Ambelia, probabilmente Musumeci avrebbe mostrato ben altro interesse. Evidentemente il destino di tantissime famiglie siciliane, legate alle sorti dell’ex Fiat, non interessano più di tanto al presidente della Regione, lo dicono i fatti”.

Lo afferma il deputato M5S all’Ars, Luigi Sunseri a commento della mancata partecipazione di almeno un assessore della giunta Musumeci al tavolo telematico organizzato oggi al Mise per la vertenza Blutec.

“Dopo mesi – racconta Sunseri – sono finalmente ripartiti, con un collegamento telematico, i tavoli tecnici per la risoluzione dell’annosa vicenda Blutec, che da anni toglie il sonno a tantissime famiglie siciliane, e il governo regionale che fa? Non delega nessun assessore a rappresentarla, ma solo un semplice funzionario, a differenza delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Piemonte, che, giustamente, hanno partecipato con un componente della giunta. Questo fotografa alla perfezione tutto il disinteresse che il governo Musumeci ha per i lavoratori della sua terra. Ora accamperanno tutte le scuse di questo mondo per cercare di mettere una misera toppa al vergognoso buco, ma i fatti, purtroppo per loro, sono sotto gli occhi di tutti”.