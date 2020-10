Amnesty International: Covid-19 in Russia: chi denuncia rischia il carcere

“Mancano i dispositivi di protezione individuali“. Questa è stata la denuncia di Tatyana Revva, dottoressa in prima linea in Russia nella lotta al Covid-19.

Solo per aver fatto il suo dovere, in un mese Tatyana ha ricevuto due rimproveri formali e un ammonimento scritto da parte della direzione. A luglio ha anche appreso che avrebbe subito un processo.