Elogio funebre per S.M. Ferdinando II (1859) e Ricordo di S.A.R. Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie (2015)

Elogio funebre alla pia memoria

di S.M. Ferdinando II, Re delle Due Sicilie (1859)

Presentazione del libro a Napoli

3 ottobre 2020

Ricordo dell’Infante di Spagna, S.A.R. il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie nell’quinto anniversario della scomparsa (2015)

Santa Messa in suffragio a Barrafranca

Orazione commemorativa e Santa Messa in suffragio

nelle Delegazioni della Real Commissione per l’Italia

5 ottobre 2020 Sabato 3 ottobre 2020, presso il Real Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi in via Mancinelli 14 a Napoli, si terrà dalle ore 10.45 alle 13.00 la presentazione del libro “Elogio funebre alla pia memoria di Ferdinando II Re del Regno delle Due Sicilie – Recitato nel dì 12 novembre nella Cattedrale di Castellamare” di Francesco Saverio Petagna, a cura di Gianandrea de Antonellis, edito dal Club di Autori Indipendenti. La presentazione del volume prevede i seguenti interventi:

– Apertura e saluti da parte dell’Avv. Ugo de Flaviis, Sopraintendente del Real Monte ed Arciconfraternita di S. Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi e Presidente dell’omonima fondazione;

– Introduzione da parte del Dott. Nob. Manuel de Goyzueta dei Marchesi di Toverena, Cavaliere di Giustizia e Delegato per Napoli e Campania della Sacra Milizia;

– Legami del Petagna con l’Opera di S. Giuseppe e con il Costantiniano da parte dell’Ing. Gionata Barbieri, Cavaliere di Merito P.A. e Segretario Generale della Delegazione della Sacra Milizia;

– Documentazione sul periodo dell’Archivio di Stato di Napoli da parte del Dott. Gaetano Damiano, funzionario dell’omonimo Archivio, Cavaliere di Merito P.A. e Consigliere della Delegazione della Sacra Milizia;

– Presentazione del libro da parte dell’autore Prof. Nob. Gianandrea dei Baroni de Antonellis, Docente presso l’Università del Molise etc., Cavaliere di Onore e Devozione del S.M. Ordine di Malta.

A seguire sarà mostrato negli spazi dell’adiacente sacristia, per la prima volta, un inedito manoscritto di proprietà dell’Arciconfraternita di San Giuseppe dei Nudi, riguardo istruzioni di cerimoniale e descrizione degli allestimenti del funerale di S.M. il Re Ferdinando II delle Due Sicilie presso la Chiesa di San Giuseppe dei Nudi. Questa preziosa testimonianza storica sarà opportunamente collocata in modo da garantirne a tutti la visione, mentre la descrizione dello stesso agli astanti sarà eseguita dal Dott. Marco Lo Tufo, archivista in esercizio presso l’Opera di San Giuseppe. Il ricordo di S.A.R. il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma, Infante di Spagna, Duca di Calabria, Conte di Caserta nel quinto anniversario della scomparsa Lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 18.00, presso la Chiesa Maria SS. della Stella di Barrafranca, verrà celebrata da Don Salvatore Cumia una Santa Messa in suffragio nel quinto anniversario della scomparsa dell’indimenticabile figura di principe cristiano, S.A.R. il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma, Infante di Spagna, Duca di Calabria, Conte di Caserta.

Parteciperà al sacro rito una rappresentanza della Delegazione della Sicilia Orientale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, di cui il compianto defunto era il XI Gran Maestro. S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Balì Gran Croce di Giustizia decorato di Collare, Presidente della Real Commissione per l'Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha invitato ciascun Cappellano della Sacra Milizia, secondo le proprie possibilità, nella propria parrocchia o nel proprio ambiente adibito a liturgia, di recitare nel giorno 5 ottobre una orazione commemorativa o di celebrare una Santa Messa in suffragio dell'anima pia di S.A.R. il Principe Don Carlos, chiedendogli di intercedere per il bene dell'Ordine Costantiniano, dei propri Cavalieri e Dame e delle rispettive famiglie.